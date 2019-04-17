В Казани стартует Школа горожанина, посвященная истории и наследию города

С 25 апреля в Казани начнет работу лекторий «Школа горожанина — история и наследие Казани». В рамках еженедельных лекций казанцам расскажут об историческом наследии города, специфике его управления и экономики на примере реальных практик. Мероприятие стартует при поддержке ТРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Центра устойчивого развития исторического поселения Казани.

«Быть горожанином — не просто жить в границах города, но и разделять общие ценности, воспринимать пространство города как нечто цельное и значимое лично для тебя, осознавать уникальность города и понимать, как он устроен. Чтобы стать горожанином и принимать реальное участие в процессах его развития, важно иметь системное представление о том, что такое город и как он функционирует», — рассказала куратор лектория, социолог, координатор Центра прикладной урбанистики г. Казани Марья Леонтьева.

Задача лектория «Школа горожанина» — предоставить горожанам своеобразную инструкцию к городу. Основные направления — история, наследие, культура, экология, управление, экономика, домовладение и ЖКХ. В рамках курса о наследии выступят помощник президента РТ Олеся Балтусова, археолог, директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, заслуженный архитектор РТ Фарида Забирова, казанские архитекторы и реставраторы.

Лекции стартуют в резиденции креативных индустрий «ШТАБ» с 25 апреля и будут проходить каждый четверг, кроме майских праздников, до 11 июля.