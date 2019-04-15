У казанского поселка Займище произошел массовый мор рыбы

На Волге, в районе казанского поселка Займище, в Татарстане обнаружили массовый мор рыбы.

Место гибели рыбы обнаружили инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ во время рейда, прошедшего в рамках санитарно-экологического двухмесячника, сообщает пресс-служба ведомства.

Экологи отобрали пробы воды для проведения общего анализа и оценки уровня загрязнения реки. Материалы по результатам проверки будут переданы в управление Росприроднадзора по РТ и в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.



Напомним, что в апреле 2017 года в Займище уже обнаруживали массовый мор рыбы.