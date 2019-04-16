Казанцы получат возможность бесплатно изготовить транспарант для участия в акции «Бессмертного полка»

Депутат Казанской городской думы оплатит изготовление транспарантов для тысячи участников Всероссийской акции памяти.

С 15 по 23 апреля казанцы получат возможность бесплатно изготовить транспарант для участия в акции «Бессмертного полка». Инициатором благотворительной акции стал депутат Казанской городской думы, генеральный директор компании «СМУ-88» Илья Вольфсон.

«День Победы для нашей семьи — один из самых главных праздников. Мой дед, Степан Зайцев, был военным летчиком. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного знамени, орденом Отечественной Войны II степени. Мы с детьми уже несколько лет подряд присоединяемся к шествию с портретом деда в руках. Вижу, как это важно для детей — что их прадед сыграл такую важную роль в судьбе нашей страны и мира на земле», — поделился Илья Вольфсон.

С каждым годом к акции «Бессмертный полк» присоединяется все больше человек. Напомним, в 2014 году в Казани в шествии колонны приняли участие триста человек, а в 2018 году — более 163 тысяч участников.

«Мне кажется очень важным, чтобы в подобных акциях участвовало как можно больше человек. В Казани у многих родственники ушли на фронт, и «Бессмертный полк» — это их возможность отдать дань памяти свои героям. Знаю, что розничная цена изготовления транспаранта для «Бессмертного полка» в Казани — в районе 600—650 рублей, а то и выше. Для кого-то это может стать препятствием, а это неправильно. Поэтому мы решили запустить эту акцию», — рассказал депутат Казгордумы.

В этом году акция будет проводиться впервые и станет доступна для 1000 желающих.

«Мы решили начать с тысячи транспарантов, чтобы выполнить все обязательства и сделать все качественно точно в срок. Если мы увидим, что у казанцев есть потребность в такой акции, то мы продолжим ее в следующем году», — пообещал Илья Вольфсон.