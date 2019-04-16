Правительство Татарстана отчитается за прошлый год перед Госсоветом РТ 22 апреля

47-е заседание Государственного совета Татарстана пройдет 22 апреля.

На нем будет рассмотрен отчет о деятельности правительства РТ за 2018 год, с ним выступит премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Госсовета.

Всего на заседании будут рассмотрены 24 вопроса. Также впервые на нем будет заслушан обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания Татарстана. С докладом выступит вице-премьер Лейла Фазлеева.