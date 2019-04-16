В Казани стартует новый суд над главным юристом «Татсоцбанка»

Фото: МВД по РТ

В Вахитовский суд Казани повторно поступило уголовное дело о заказном поджоге машины непокорного должника «Татсоцбанка», в организации которого обвиняют начальника правового управления банка Артема Ильдеяркина. Процесс стартует 19 апреля, уточняет журналист «Реального времени».

Рассмотрение дела Ильдеяркина и трех предполагаемых исполнителей поджога поручено судье Руфине Газизовой.

Напомним, по версии следователей полиции, главный юрист банка попросил отсидевшего за двойное убийство знакомого Рузеля Гиниятуллина сжечь машину Volkswagen, на которой передвигался владелец ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн, в обмен на вознаграждение в 20 тысяч рублей. Гиниятуллин, как полагают в МВД, подключил к делу еще двух судимых — Дамира Хисматуллина и Михаила Котова. В ночь на 19 января 2018 года машина сгорела. В марте-апреле четверо подозреваемых были задержаны.

В ходе допроса в суде Гиниятуллин признал вину и дал показания против Ильдеяркина. Последний на следствии вину не признавал, однако принял меры к погашению ущерба.

До приговора дело тогда не дошло — суд обнаружил в деле процессуальные нарушения и вернул его прокурору. Причиной такого решения стала перепродажа якобы дотла сгоревшей иномарки.

За время дополнительного расследования дела о поджоге потерпевший владелец Яков Цейнштейн сам получил статус подозреваемого, покинул страну и был объявлен в розыск.