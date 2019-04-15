Глава Минсельхоза РТ предложил ввести программу по строительству жилья в сельской местности

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на заседании комитета Госсовета РТ предложил ввести специальную программу по строительству жилья в сельской местности.

Ахметов уточнил, что предложение внесено на рассмотрение президента РТ, который дал поручения Минстрою и Госжилфонду.

По словам министра, реализация программы позволит утроить строительство жилья для закрепления молодежи на селе.

«Там учитывается и вопрос субсидий для оплаты первичного взноса, плюс еще ресурсы жилищного фонда нужно сделать более доступными с учетом уровня оплаты труда сельских жителей», — приводит слова Ахметова ИА «Татар-информ».

Напомним, что по состоянию на начало апреля в Татарстане ввели в эксплуатацию 772,7 тысячи кв. м жилья, что составляет 31,9% от плана.