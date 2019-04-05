В Татарстане ввели в эксплуатацию более 30% от запланированного на 2019 год жилья

На 4 апреля в Татарстане ввели в эксплуатацию 772,7 тысячи кв. м жилья, что составляет 31,9% от плана. Об этом сообщил на республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Что касается программы социальной ипотеке, то по ней ввели 29 домов на 1 628 квартир из запланированных 165 домов на 7 838 квартир.

Также в РТ в рамках обеспечения жильем отдельных категорий граждан в пределах выделенных на 2019 год денег из бюджета планируется обеспечить жильем 132 семьи. В это число входят 45 граждан из числа вынужденных переселенцев и переселенцев с Крайнего Севера, чернобыльцев, сообщает пресс-служба президента РТ.