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СМИ: Google передает американской полиции США данные о пользователях

12:23, 15.04.2019 1
СМИ: Google передает американской полиции США данные о пользователях
Фото: flickr.com

Компания Google регулярно передает правоохранительным органам США данные о подозреваемых в преступлениях, а также о тех, кто был рядом с местом инцидента.

Как сообщает The New York Times, полиция запрашивает у Google данные обо всех телефонах, которые были замечены в районе происшествия. Компания отправляет силовикам сведения о местонахождении гаджетов, не раскрывая других данных. Затем полиция отбирает тех пользователей, которые могут представлять интерес для следствия, и уже тогда запрашивает полную информацию о них на основании судебного ордера.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за утечки данных пользователей.

Технологии
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:39
    Можно подумать что яндекс и ОпСоСы не делают того-же самого.
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