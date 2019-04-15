СМИ: Google передает американской полиции США данные о пользователях

Компания Google регулярно передает правоохранительным органам США данные о подозреваемых в преступлениях, а также о тех, кто был рядом с местом инцидента.

Как сообщает The New York Times, полиция запрашивает у Google данные обо всех телефонах, которые были замечены в районе происшествия. Компания отправляет силовикам сведения о местонахождении гаджетов, не раскрывая других данных. Затем полиция отбирает тех пользователей, которые могут представлять интерес для следствия, и уже тогда запрашивает полную информацию о них на основании судебного ордера.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за утечки данных пользователей.