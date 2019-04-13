МВД Татарстана: уголовного дела об отстреле 6 собак под Казанью пока нет

Сегодня в МВД Татарстана косвенно подтвердили информацию телеграмм-канала Мэш о расстреле шести собак под Казанью.

«8 апреля 2019 года в 17.08 на номер 112 поступило сообщение от жительницы Казани, что неизвестный застрелил 6 собак на ее участке, расположенном в Высокогорском районе», сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. В отделе МВД России по Высокогоскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным Мэш, неизвестный устроил расстрел в собачьем приюте. Шесть животных были убиты, трое ранены.

Ранее в Татарстане в рамках муниципального контракта убили полтысячи собак. А еще осудили председателя базы отдыха, который застрелил пса под Казанью.