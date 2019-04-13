МВД Татарстана: уголовного дела об отстреле 6 собак под Казанью пока нет
Сегодня в МВД Татарстана косвенно подтвердили информацию телеграмм-канала Мэш о расстреле шести собак под Казанью.
«8 апреля 2019 года в 17.08 на номер 112 поступило сообщение от жительницы Казани, что неизвестный застрелил 6 собак на ее участке, расположенном в Высокогорском районе», сообщили «Реальному времени» в ведомстве.
Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. В отделе МВД России по Высокогоскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По данным Мэш, неизвестный устроил расстрел в собачьем приюте. Шесть животных были убиты, трое ранены.
Ранее в Татарстане в рамках муниципального контракта убили полтысячи собак. А еще осудили председателя базы отдыха, который застрелил пса под Казанью.ПроисшествияОбщество Татарстан
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