Экс-президенту Эквадора, который предоставил убежище Ассанжу, заблокировали Facebook

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страницу в Facebook заблокировали через день после того, как он раскритиковал решение действующего главы государства отказать в убежище Джулиану Ассанжу. Об этом Корреа заявил в своем Twitter.

Он заметил, что на его страницу в Facebook было подписано 1,5 млн человек.

Напомним, ранее британская полиция сообщила об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.

Ранее сообщалось, что Эквадор в скором времени выдворит Ассанжа из своего посольства в Лондоне. При этом в феврале 2019-го известный разоблачитель получил новый австралийский паспорт.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве центральноамериканской страны. Шведские власти подозревают основателя Wikileaks в изнасиловании и требуют его выдачи.



