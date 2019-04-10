Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Официальный представитель банка отметил, что в настоящее время все системы Сбербанка работают в штатном режиме, передает «РИА Новости».

Напомним, что сегодня в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой на этой неделе. Пользователи жаловались на проблемы со входом в систему с компьютера и телефона. Сообщения о сбоях поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов страны.