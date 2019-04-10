В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой за неделю

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой на этой неделе.

По данным сервиса Downdetector, пользователи испытывают проблемы со входом в систему с компьютера и телефона. Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

На официальной странице Сбербанка в Twitter пользователям принесли извинения за неудобства и рекомендовали воспользоваться сервисом позднее.

Напомним, что в понедельник клиенты банка в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк Онлайн», в банкоматах и терминалах.

Ранее Банк России сообщил о сбоях при выполнении определенных операций в рамках системы быстрых платежей.