Президент Исландии на русском языке заявил о важности настоящей дружбы — видео

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», начал говорить на русском языке.

В своем выступлении он отметил, что Исландия убеждена в необходимости открытого диалога с Россией. При этом Йоуханнессон подчеркнул, что в мире нет ничего дороже, чем настоящая дружба.

«Я говорю плохо по-русски, извините, пожалуйста, но я учил много лет назад. Забыл почти все, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — сказал президент Исландии.

Напомним, что форум «Арктика — территория диалога» проходит в Петербурге с 9 по 10 апреля. На него приехали представители 11 стран.