В Москве могут появиться частные «дома престарелых» для животных

Московская городская дума поддержала идею создания частных «домов престарелых» для животных. Об этом заявила председатель комиссии по экологической политике столичного парламента Зоя Зотова.

Инициатива предполагает открытие центров по содержанию животных, достигших пожилого возраста. Питомцев могут сдать люди, у которых нет времени или возможности ухаживать за ними.

«Если кто-то из наших предпринимателей, спонсоров, благотворителей захочет создать приют для престарелых животных, то такая идея не будет вызывать возражений», — цитирует Зотову агентство городских новостей «Москва».

Стоит отметить, что первые подобные приюты появились в Японии. Там животные обеспечены всем необходимым для комфортной «старости». При этом хозяева могут навещать своих любимцев, а также получать фотографии и видео их повседневной жизни.

Напомним, ранее кинологи заявили о необходимости обязательного экзамена для россиян, желающих завести собаку.