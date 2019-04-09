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В Перми пройдет межрегиональный форум «Мусульманский мир»

08:57, 09.04.2019
В Перми пройдет межрегиональный форум «Мусульманский мир»
Фото: pixabay.com

IX межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир — 2019» пройдет в Перми 11—14 апреля.

Площадкой для мероприятия станет выставочный комплекс «Пермская ярмарка». В рамках форума состоятся деловые встречи, художественные выставки, концертные программы, ярмарка и другие события. Так, завершающим событием форума будет VII межрегиональный конкурс чтецов Корана.

Участниками форума станут председатели духовных управлений мусульман России, имамы и члены местных мусульманских организаций, эксперты и другие, рассказали в пресс-службе мэрии Перми.

В этом году ожидается до 20 тысяч посетителей форума. Организаторами выступают духовные управления мусульман Пермского края при поддержке администрации губернатора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани пройдет квест по городскому ориентированию.

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