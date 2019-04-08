Следком начал проверку по факту обрушения части цеха завода в Нижегородской области, погиб один человек
Следственный отдел Дзержинска СУ СК России Нижегородской области начал доследственную проверку по факту обрушения стены цеха завода «Дзержинск Химмаш», сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Нижегородской области.
При обрушении стены погиб водитель погрузчика. Количество пострадавших будет уточняться. На месте происшествия работают следователи-криминалисты СУ СК России по Нижегородской области, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.Происшествия
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