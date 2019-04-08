Суд решил оставить изъятого тигренка Луну в Казани
Набережночелнинский городской суд сегодня завершил рассмотрение дела о прекращении права собственности на тигренка Луну и определении места его содержания.
Согласно решению суда, местом содержания тигра до принятия уполномоченным органом дальнейшего решения о судьбе животного будет Казанский зооботсад, сообщили в пресс-службе.
Напомним, что ранее в Челнах по делу о наркотиках задержали президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова. В ходе обысков у него изъяли двухмесячного тигренка. После этого животное передали в конноспортивную школу «Тулпар» в Челнах. Затем, по распоряжению президента РТ Рустама Минниханова, Луна переехала в Казанский зооботсад.
26 марта в Набережночелнинском суде началось рассмотрение иска и ходатайства прокурора автограда об изъятии тигрицы у Олеси Камальдиновой и передаче тигренка в Казанский зооботсад.Общество Татарстан
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