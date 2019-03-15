Мутко признал необходимость субсидирования ипотеки при росте ставок

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заметил, что субсидирование ипотеки будет необходимо, если ставки по жилищным кредитам продолжат рост, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что президент поручил правительству смотреть, чтобы траектория изменения ипотечных ставок развернулась в сторону 8%, как это обозначено в национальных целях. В противном случае необходимо переходить к субсидированию.

Напомним, вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что проблемы обманутых дольщиков в 26 регионах России могут быть решены в течение полугода, сообщает «Российская газета». Речь идет о регионах, в которых менее пяти проблемных объектов. Для решения проблемы нужно докапитализировать Фонд защиты участников долевого строительства на 9 млрд рублей. Вопрос с дополнительным финансированием могут решить уже в апреле.