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Московская школа отсудила у компании «повара Путина» 1,5 млн рублей за некачественную еду

20:50, 04.04.2019
Московская школа отсудила у компании «повара Путина» 1,5 млн рублей за некачественную еду
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева

Школа №760 из Москвы отсудила у компании «повара Путина» Евгения Пригожина «Московский школьник» 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.

По мнению суда, компания нарушала технологию приготовления блюд, не соблюдала сроки годности и санитарные нормы. Например, повара перемешивали руками ингредиенты для блюд.

Также работники «Московского школьника» ели продукты, предназначенные для детей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Ранее компания «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и его основателя Алексея Навального, а также юриста ФБК Любови Соболь.

Общество
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