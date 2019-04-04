Московская школа отсудила у компании «повара Путина» 1,5 млн рублей за некачественную еду

Школа №760 из Москвы отсудила у компании «повара Путина» Евгения Пригожина «Московский школьник» 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.

По мнению суда, компания нарушала технологию приготовления блюд, не соблюдала сроки годности и санитарные нормы. Например, повара перемешивали руками ингредиенты для блюд.

Также работники «Московского школьника» ели продукты, предназначенные для детей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Ранее компания «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и его основателя Алексея Навального, а также юриста ФБК Любови Соболь.