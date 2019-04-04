Сын Рогозина уходит с должностей вице-президента ОАК и гендиректора ПАО «Ил»

Сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей уходит с двух высоких постов в российских госкомпаниях.

Алексей Рогозин оставляет должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Решение Рогозина будет рассмотрено советом директоров ОАК в ближайшее время. Кто займет его место, не уточняется.

Напомним, сын Рогозина вошел в совет директоров ОАК в середине 2017 года. В этом же году он стал гендиректором «Авиационного комплекса имени Ильюшина».