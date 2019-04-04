В центре Казани начали демонтаж новогодних конструкций

Фото: скриншот видео

Городские службы Казани начали демонтаж конструкций, установленных к Новому году на озере Кабан и улице Баумана.

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Соответствующее сообщение опубликовано сегодня на официальной странице озера в Instagram.

Напомним, что перед Новым годом власти Казани установили на Баумана 40 светящихся арок с использованием 102 тысяч энергосберегающих ламп, 60 км проводов и 90 деревянных столбов. Оформлением занималась итальянская компания Festi Group.

Эта же компания поставила схожие конструкции и на Кабане. В мэрии сообщали, что новогодние украшения в центре Казани стоят как три детских сада.