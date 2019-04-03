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Стало известно, на каких площадках в Татарстане пройдет «Тотальный диктант»

17:19, 03.04.2019 1
Стало известно, на каких площадках в Татарстане пройдет «Тотальный диктант»
Фото: realnoevremya.ru

На официальном сайте акции «Тотальный диктант» появилась информация, на каких именно площадках желающие смогут проверить свои знания правил русского языка.

В Казани организуют 21 площадку — среди них здание КФУ на ул. Татарстан, 2, Колледж малого бизнеса и предпринимательства, исторический парк «Россия — моя история». Одна площадка для проведения диктанта запланирована в Иннополисе. «Тотальный диктант» проведут в Арске, Бугульме, Высокой Горе и других населенных пунктах республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань 2 февраля боролась за звание столицы «Тотального диктанта — 2019» в рамках VII Международной научно-практической конференции тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке». В итоге победу одержала столица Эстонии — Таллин. Организаторы подчеркнули, что таким способом диктант сможет популяризовать русский язык на территории зарубежной страны.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:50
    нам татарам и другим нациям не интересно.
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