Стало известно, на каких площадках в Татарстане пройдет «Тотальный диктант»

На официальном сайте акции «Тотальный диктант» появилась информация, на каких именно площадках желающие смогут проверить свои знания правил русского языка.

В Казани организуют 21 площадку — среди них здание КФУ на ул. Татарстан, 2, Колледж малого бизнеса и предпринимательства, исторический парк «Россия — моя история». Одна площадка для проведения диктанта запланирована в Иннополисе. «Тотальный диктант» проведут в Арске, Бугульме, Высокой Горе и других населенных пунктах республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань 2 февраля боролась за звание столицы «Тотального диктанта — 2019» в рамках VII Международной научно-практической конференции тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке». В итоге победу одержала столица Эстонии — Таллин. Организаторы подчеркнули, что таким способом диктант сможет популяризовать русский язык на территории зарубежной страны.