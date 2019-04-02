Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась.

Как написал в Instagram руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов, сообщение о том, что его судно сделало оборот в 360 градусов вокруг своей оси, поступило от путешественника в 22.17. В результате у лодки сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель.

В момент, когда лодка перевернулась, Конюхов находился в кормовой каюте, все люки были задраены.

Ранее Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане.