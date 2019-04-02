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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

15:29, 02.04.2019 1
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Фото: ru.wikipedia.org

Весельная лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась.

Как написал в Instagram руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов, сообщение о том, что его судно сделало оборот в 360 градусов вокруг своей оси, поступило от путешественника в 22.17. В результате у лодки сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель.

В момент, когда лодка перевернулась, Конюхов находился в кормовой каюте, все люки были задраены.

Ранее Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане.

ОбществоПроисшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:36
    А может пора Феде завязывать с приключеиями.Сколько можно испытывать терпенье у бога.
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