Сегодня в Татарстане потеплеет до +9°С

Сегодня, 1 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. В первой половине дня в отдельных районах республики прогнозируется туман.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 4-9 градусов выше ноля. В Казани синоптики прогнозируют от +4°С до +7°С. В Набережных Челнах температура составит от +5°С до +8°С.