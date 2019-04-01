Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» прошел в КФУ

Фото: Фото Никиты Тохтасинова

Казанский федеральный университет провел на своей площадке Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» – один из крупнейших проектов в области популяризации науки у нас в стране.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» — мероприятие ежегодное, но в столице Татарстана прошел впервые. В 2016 году в Казанском федеральном университете стартовал научно-популярный проекта «PROНаука в КФУ», который зарекомендовал себя как большой праздник науки, новых знаний и «умных развлечений», собирая самую разную аудиторию. Не стал исключением и фестиваль «Наука 0+» в Казани. Его посетили более 2 тысяч человек.

На фестивале можно было послушать лекции на самые разные темы — от первого путешествия человека на Антарктиду до создания коллайдеров и открытия новых химических элементов. С последними, кстати, выступили приглашенные ученые из Объединенного института ядерных исследований (Москва) — Никита Сидоров, инженер-программист Лаборатории физики высоких энергий (ОИЯИ), член коллаборации эксперимента STAR (BNL) и Алексей Воинов, начальник группы Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований.

Также в течение вечера можно было попробовать себя в роли врача на медицинских интерактивах, отправиться в занимательный квест «Экпедиция», ответить на вопросы об истории России и получить за это вкусный приз и даже поиграть в чесбол — разновидность командной игры в шахматы.

В этом году Казанский университет отметит свой 215-й день рождения. В вузе пройдет множество интересных событий, приуроченных к юбилею, для людей разных возрастов и интересов.