СМИ сообщили об утечке данных россиян при покупках

В России эксперты зафиксировали утечку данных покупателей через кассовые аппараты. Об этом свидетельствуют предупреждения, которые разослал клиентам оператор фискальных данных «Первый ОФД».

В письме сообщается, что кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам. В ряде случаев настройки касс были изменены и информация направлялась в неизвестном направлении, пишут «Известия».

Согласно договору, информация должна передаваться только на сервер оператора фискальных данных. При этом ОФД снимает с себя ответственность за возможные перебои и утечку информации.

Предварительно, данные могут быть использованы для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки. Эксперты считают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам присутствуют, «однако они преувеличены».

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за утечки данных пользователей.