Минниханов «назначил» министром спорта РТ Чака Норриса

Президент Татарстана Рустам Минниханов на 1 апреля выложил шуточный фотоколлаж с Чаком Норрисом.

«Чак-чак Норрис наш новый министр спорта!» — подписал снимок президент РТ.







Напомним, что накануне Минниханов был с рабочим визитом в Бахрейне. Однако, судя по Instagram, сегодня в 7.00 он уже вновь был на своем рабочем месте и выложил традиционное фото из своего кабинета.