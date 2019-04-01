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Минниханов «назначил» министром спорта РТ Чака Норриса

08:27, 01.04.2019
Минниханов «назначил» министром спорта РТ Чака Норриса
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов на 1 апреля выложил шуточный фотоколлаж с Чаком Норрисом.

«Чак-чак Норрис наш новый министр спорта!» — подписал снимок президент РТ.



Напомним, что накануне Минниханов был с рабочим визитом в Бахрейне. Однако, судя по Instagram, сегодня в 7.00 он уже вновь был на своем рабочем месте и выложил традиционное фото из своего кабинета.


ОбществоВласть Татарстан
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