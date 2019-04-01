Минниханов «назначил» министром спорта РТ Чака Норриса
Президент Татарстана Рустам Минниханов на 1 апреля выложил шуточный фотоколлаж с Чаком Норрисом.
«Чак-чак Норрис наш новый министр спорта!» — подписал снимок президент РТ.
Напомним, что накануне Минниханов был с рабочим визитом в Бахрейне. Однако, судя по Instagram, сегодня в 7.00 он уже вновь был на своем рабочем месте и выложил традиционное фото из своего кабинета.
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