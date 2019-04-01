Население Пермского края уменьшилось на 12 тысяч человек

Численность постоянного населения Пермского края составила 2 610 800 человек. Данные на 1 января 2019 года приводит Пермьстат.

Согласно опубликованной информации, показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 322 человека. Чаще всего жители региона уезжали в Краснодарский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Свердловскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что число регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ вошли Пермский край, Самарская и Оренбургская области.