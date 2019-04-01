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Население Пермского края уменьшилось на 12 тысяч человек

08:08, 01.04.2019 1
Население Пермского края уменьшилось на 12 тысяч человек
Фото: pixabay.com

Численность постоянного населения Пермского края составила 2 610 800 человек. Данные на 1 января 2019 года приводит Пермьстат.

Согласно опубликованной информации, показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 322 человека. Чаще всего жители региона уезжали в Краснодарский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Свердловскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что число регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ вошли Пермский край, Самарская и Оренбургская области.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:33
    они все вМоскве Питере и Казани особенно.
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