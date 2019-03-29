Курултай Башкирии попросил Медведева о ГОСТах для детского питания

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии решили попросить правительство выработать ГОСТы для питания детей в школах и детсадах. Соответствующее обращение направлено на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Нас серьезно беспокоит качество питания в школах и детских садах. Особенно много проблем возникает с переводом данной услуги на аутсорсинг», — приводит РБК слова спикера Госсобрания республики Константина Толкачева.

Региональные депутаты считают, что нужно установить обязательные нормы обеспечения пищевыми продуктами в системе социального питания с учетом законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров. Речь идет об обеспечении государственных и муниципальных нужд.

Напомним, что широкий резонанс вызвало заражение кишечной инфекцией воспитанников детских садов в Москве. Роспотребнадзор предположил, что источником заболевания мог выступить творог из Липецкой области.