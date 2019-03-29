В России появится нацсистема управления данными «умных городов»

Аналитический центр при правительстве РФ совместно с федеральными властями разрабатывает национальную систему управления данными для «умных городов».

Предполагается, что нацсистема будет способствовать повышению эффективности управления городским трафиком и снижению расходов бюджетов на разработку информационных систем.

«Мы занимаемся разработкой национальной системы управлениями данными. Это касается управления, обработки и синхронизации данных… Необходимо качественное взаимодействие между разными системами: датчиками, камерами видеонаблюдения и так далее», — цитирует ТАСС первого замруководителя центра Глеба Покатовича.

Проект «Умный город», направленный для цифровизации городской среды, стартовал в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля принять законы по развитию цифровой экономики в России.