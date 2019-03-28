«ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту

Социальная сеть «ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту.

Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.

Предполагается, что будут созданы индивидуальные накопительные счета для всех пользователей. Получить криптовалюту можно будет за время, проведенное в соцсети, и активность. Кроме того, появится возможность ее накопления, а также передачи и обмена на материальные товары и конвертирования через VK Pay.

Ранее сеть «ВКонтакте» открыла прием заявок на стипендиальную программу для учителей.