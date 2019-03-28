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Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане

17:48, 28.03.2019
Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане
Фото: pixabay.com

Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше. Это делается для защиты населенных пунктов от предстоящего паводка.

Взрывчатка будет заложена вблизи райцентра Муслюмово, сел Бурундуки Кайбицкого района и Русское Азелеево Зеленодольского района, у деревни Караширма Тюлячинского района Татарстана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Подрыв льда будет выполнен после обращения премьер-министра республики Алексея Песошина.

Ранее Песошин назвал районы Татарстана с опасным уровнем воды на реках во время паводка.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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