Ученые направили письмо Путину по поводу «китовой тюрьмы»

Более 30 ученых из разных стран мира направили официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили серьезную обеспокоенность по поводу здоровья и состояния косаток и белух в бухте Средняя.



«Необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания»,— сообщается в Facebook общественной инициативы «Свободу косаткам и белухам».



Ученые также предложили свою помощь в реабилитации китов.

Напомним, с ноября прошлого года в вольерах бухты Средней незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. В феврале президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу заняться решением проблемы. После этого в отношении компаний, незаконно удерживающих животных, были возбуждены административные дела о нарушении правил рыболовства.

