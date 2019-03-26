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Ученые направили письмо Путину по поводу «китовой тюрьмы»

08:48, 26.03.2019
Ученые направили письмо Путину по поводу «китовой тюрьмы»
Фото: pixabay.com

Более 30 ученых из разных стран мира направили официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили серьезную обеспокоенность по поводу здоровья и состояния косаток и белух в бухте Средняя.

«Необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания»,— сообщается в Facebook общественной инициативы «Свободу косаткам и белухам».

Ученые также предложили свою помощь в реабилитации китов.

Напомним, с ноября прошлого года в вольерах бухты Средней незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. В феврале президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу заняться решением проблемы. После этого в отношении компаний, незаконно удерживающих животных, были возбуждены административные дела о нарушении правил рыболовства.

Общество
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