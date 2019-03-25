Россиян предупредили о возможных перебоях с поставками детского питания

В России могут возникнуть перебои с поставками детского и лечебного питания из-за новых мер ветеринарного контроля, которые вступают в силу с 11 апреля.

По словам вице-президента по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марины Балабановой, на детское и лечебное питание должны оформляться ветеринарные сертификаты и разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран. В Nestle считают это излишней и неоправданной мерой.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пояснили, что оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, пишет «Коммерсант».

В Минсельхозе введение новых мер ветеринарного контроля объяснили необходимостью борьбы с фальсификатом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы. В «Роскачестве» предложили обязать заказчиков еды отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории.