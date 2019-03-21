ВТБ потребовал от экс-владельцев «Трансаэро» около 250 млрд рублей

ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к бывшим владельцам «Трансаэро» Александру и Ольге Плешаковым. Сумма требований банка составляет 249,2 млрд рублей.

В ВТБ объяснили, что в иск о субсидиарной ответственности экс-владельцев перевозчика включен размер требований всех кредиторов.

Банк утверждает, что руководство «Трансаэро» задним числом изменяло финансовую отчетность, выводило деньги через дочерние компании и скрыло факт, что авиакомпания имела признаки банкротства еще в 2012 году, пишет «Коммерсант».

В иске отмечается, что, несмотря на убытки компании, «Трансаэро» выплачивало дивиденды по итогам 2013 года и вознаграждения ключевому управленческому персоналу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует махинации в авиакомпании. Однако тогда в ведомстве говорили о «неустановленных топ-менеджерах» «Трансаэро».