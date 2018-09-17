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СК РФ расследует махинации топ-менеджеров «Трансаэро» — СМИ

08:12, 17.09.2018
СК РФ расследует махинации топ-менеджеров «Трансаэро» — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / DoGGiOfficial

Следственные органы выясняют обстоятельства махинаций неустановленных топ-менеджеров «Трансаэро». Предполагается, что компания просто не отлетала на всю сумму субсидий и лишилась права на 610 млн рублей субсидий от государства в пользу другой компании.

«Неустановленные лица из числа руководителей «Трансаэро» злоупотребили своими полномочиями против интересов авиакомпании в целях извлечения выгоды для других лиц", — приводит выдержку их дела «Ведомости».

Ранее стало известно, что конкурсный управляющий авиакомпании «Трансаэро» Алексей Белокопыт заподозрил бывшее руководство компании в растрате не менее 728 млн рублей, предназначенных для выплат кредиторам перевозчика в рамках конкурсного производства.

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