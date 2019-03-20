Новости общества

08:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент РФ сообщил о важности сбережения языков коренных народов

12:17, 20.03.2019 2
Президент РФ сообщил о важности сбережения языков коренных народов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что проблема сохранения языков коренных жителей имеет общемировое значение. Об этом говорится в телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям Международного форума «Год языков коренных народов в России».

«Мы по праву гордимся статусом одной из крупнейших держав, где в мире и согласии проживают представители около 200 национальностей. Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ в Международный год языков коренных народов планирует впервые начать разработку концепции изучения и преподавания родных языков.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    самая лучшая поддержка родных языков это учеба и ого и егэ на родных языках. и нацшколы в каждом городе
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Речь идет о сохранении языков коренных народов, а не о принудительном навязывании их изучения другим коренным народам.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров