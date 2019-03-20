В Китае прокомментировали решение Назарбаева об отставке

Китай понимает и уважает решение об отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает «РИА-Новости».

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заметил, что казахстанский лидер всегда был привержен развитию дружественных отношений и партнерства с Пекином.

Напомним, ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции Акорды в здание библиотеки «Назарбаев-центр». 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.



