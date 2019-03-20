В Госдуме создали рабочую группу для оценки нанесенного Украиной Крыму ущерба

В Государственной думе создали рабочую группу для оценки ущерба экономике Крыма от действий Украины.

По словам спикера палаты парламента Вячеслава Володина, группу возглавил первый-вице председатель ГД Иван Мельников.

«Мы этот вопрос (по поводу ущерба) обсудим сегодня на совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин, его цитирует «Интерфакс».

Ранее Володин заявил, что Украина должна компенсировать Крыму потери за то, что в течение 25 лет проводила там «разрушительную» политику.