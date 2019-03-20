Токаев заявил, что мнение Назарбаева будет иметь приоритетное значение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что мнение первого президента страны Нурсултана Назарбаева будет иметь приоритетное значение при принятии решений стратегического характера для страны.

Согласно принятым парламентом законам, по его словам, «Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы (лидером нации), отцом народа», пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.