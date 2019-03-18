Суд приговорил чеченского правозащитника Оюба Титиева к 4 годам колонии-поселения

Шалинский горсуд Чечни признал главу республиканского отделения «Мемориала» Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере. Он приговорен к 4 годам колонии-поселения.

Оглашение приговора длилось больше девяти часов, сообщает «Медиазона».

Напомним, что Оюб Титиев был задержан 9 января. Он обвиняется в хранении наркотиков, но сам правозащитник заявляет, что их ему подкинули сотрудники полиции. Об аресте руководителя грозненского «Мемориала» высказывался и глава Чечни Рамзан Кадыров.