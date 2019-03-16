В Казани откроется выставка британского искусства SOMETHING ELSE

В казанском центре современной культуры «Смена» 4 апреля откроется выставка работ британских художников SOMETHING ELSE.

Экспозиция пройдет совместно с галерей «Триумф». Керамику, графику и живопись представят выпускники английских художественных университетов, среди которых Юлия Иосильзон, Лоуренс Оуэн, Ануша Пейн и другие.

В работах можно увидеть отсылки к классическим живописным образам, мифологическим сюжетам и археологическим находкам, рассказали в пресс-службе центра.

Уточняется, что художники предпочитают рукотворный, а не умозрительный способ работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани пройдет первая всероссийская выставка авторских кукол.