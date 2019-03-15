Госсовет РТ потратит на открытки к майским праздникам 150 тысяч рублей
Госсовет Татарстана объявил тендер на поставку 500 открыток к майским праздникам. Начальная стоимость закупки составляет 152 тысячи рублей.
Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие в аукционе принимались с 5 по 15 марта. Итоги планируется подвести 18 марта.
Из техзадания следует, что кроме 500 открыток победитель тендера должен будет изготовить такое же количество вкладышей и конвертов.
Вся полиграфия должна быть оформлена в соответствующем стиле. На вкладыше должно быть напечатано поздравление от 100 до 1 500 знаков с персонализацией поздравляемых.
Текст должен быть выполнен либо на русском, либо на татарском языке по отдельным спискам.
Поставка должна быть осуществлена не позднее 22 апреляОбществоВласть Татарстан
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