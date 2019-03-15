Госсовет РТ потратит на открытки к майским праздникам 150 тысяч рублей

Госсовет Татарстана объявил тендер на поставку 500 открыток к майским праздникам. Начальная стоимость закупки составляет 152 тысячи рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие в аукционе принимались с 5 по 15 марта. Итоги планируется подвести 18 марта.

Из техзадания следует, что кроме 500 открыток победитель тендера должен будет изготовить такое же количество вкладышей и конвертов.

Вся полиграфия должна быть оформлена в соответствующем стиле. На вкладыше должно быть напечатано поздравление от 100 до 1 500 знаков с персонализацией поздравляемых.

Текст должен быть выполнен либо на русском, либо на татарском языке по отдельным спискам.

Поставка должна быть осуществлена не позднее 22 апреля