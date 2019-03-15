Путин назвал теракт в Новой Зеландии «циничным и жестоким»

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в новозеландском городе Крайстчерче, где произошла атака на две мечети. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, россияне разделяют скорбь всех тех, кто потерял родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых. Он добавил, что все причастные к нападению должны понести заслуженное наказание.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, при стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Ранее полицейскими были задержаны четыре человека, которые подозреваются в теракте.