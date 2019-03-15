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Происшествия

При стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 27 человек

07:35, 15.03.2019
При стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 27 человек
Фото: commons.wikimedia.org

В результате стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч Новой Зеландии погибли 27 человек.

Еще около 30 человек были доставлены в больницу. Один из стрелков задержан, пишет ТАСС со ссылкой на новозеландские СМИ.

Уточняется, что кто-то из стрелков придерживается ультраправых взглядов. Накануне нападения он опубликовал в соцсетях манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось о девяти погибших в результате стрельбы, более 50 ранены. На момент атаки на мечети в них находилось 200 и 300 человек соответственно.

Происшествия
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