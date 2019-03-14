Путина ознакомят с предложением по ограничению продажи алкоголя в жилых районах

В рамках работы профильной подгруппы Госсовета обсуждались предложения по продвижению здорового образа жизни в России, сообщает РБК.

Предложения могут войти в перечень поручений президента к заседанию Госсовета. Среди них — предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.

Напомним, ранее сообщалось, что ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь стоимостью от 2 тыс. рублей в интернете.

Как отметил президент АКИТ Артем Соколов, законопроект о продаже алкоголя через интернет вернулся в Минфин, так как к нему есть много замечаний.

«Минздрав считает, что если открыть доступ к алкоголю через интернет, население начнет спиваться», — цитирует его «РИА Новости».

