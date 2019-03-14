«Яндекс» подвергся кибератакам из-за уязвимости в системе блокировки сайтов Роскомнадзора

Российская интернет-компания «Яндекс» и некоторые другие интернет-ресурсы подверглись мощной DNS-атаке из-за уязвимости в системе блокировки сайтов, которую применяет Роскомнадзор, сообщает ИА «Regnum».

Хакеры смогли воспользоваться уязвимостью в системе блокировки сайтов Роскомнадзора. Злоумышленники подменили записи в доменных именах и связали имена новых атакуемых сайтов с уже заблокированными IP-адресами.

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности, основатель компании Vee Security Александр Литреев направил в Роскомнадзор обращение с требованием заблокировать сайты Госдумы, партии «Единая Россия» и «Вести.ру». По словам автора, сайты используют сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика» по сбору персонифицированной информации. В данных случаях у пользователей не спрашивают согласия на обработку персональных данных. Таким образом, они нарушают закон так же, как заблокированный РКН проект «Умное голосование» Алексея Навального.