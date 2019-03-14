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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях

16:54, 14.03.2019
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях
Фото: pixabay.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о культивировании наркосодержащих растений, в том числе опийного мака, в медицинских целях.

Согласно документу, право на культивирование наркосодержащих растений будет предоставлено ФГУПам, имеющим лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ.

Сейчас в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся российскими государственными предприятиями из зарубежного сырья.

В документе отмечается, что для национальной безопасности в сегменте обезболивающих лекарств нужно обеспечить импортозамещение. Поэтому необходимо создать цикл производства препаратов из наркосодержащих растений.

В октябре прошлого года стало известно, что Минпромторг РФ разработал законопроект, согласно которому разрешается выращивать наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств.

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