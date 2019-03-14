Российские власти хотят привлечь в страну до 10 млн «новых россиян»

Кремль сформировал структуру для реализации новой концепции миграционной политики на 2019—2025 годы. К этому времени российские власти хотят привлечь в страну 5—10 млн «новых россиян».

В качестве стран-доноров рассматриваются Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др.



Как передает «Коммерсант», последним этапом формирования структуры стало распоряжение президента РФ Владимира Путина о создании рабочей группы по реализации концепции. В нее вошли 24 человека. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

