Российские власти хотят привлечь в страну до 10 млн «новых россиян»
Кремль сформировал структуру для реализации новой концепции миграционной политики на 2019—2025 годы. К этому времени российские власти хотят привлечь в страну 5—10 млн «новых россиян».
В качестве стран-доноров рассматриваются Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др.
Как передает «Коммерсант», последним этапом формирования структуры стало распоряжение президента РФ Владимира Путина о создании рабочей группы по реализации концепции. В нее вошли 24 человека. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.
Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.
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2. в этой связи, ну если бы наверху было к кому обращаться, то можно было бы задать вопрос:" где МОЖНО ознакомиться с финансово-экономическим обоснованием ФИНАНСИРОВАНИЯ приглашения энтих ДЕСЯТИ миллионов НЕ КОРЕННЫХ национальностей России, на предмет того, что для наших коренных народов, про русских умолчим, а скажем татар, удмурдов, марийцев, чувашей, мордвы .. это финансирование ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ, чем финансирование увеличение численности собственно перечисленных и других коренных народов типа вепсов, бурят .... места перечислять не хватит..
3. ещё вопрос:" в СССР, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ государстве, кстати, был Верховный СОВЕТ, который состоял из Совета Союза и Совета Национальностей, а в РФ, кстати так же многонациональном государстве, как решёт вопрос представления в Федеральном Собрании РФ интересов коренных народов РФ, в том числе и по данному вопросу увеличения числа богатых налогоплательщиков из коренных народов?
4. так как я тупой и серый, то конкретизирую - где прочитать, что финансирование приглашение пришлых (будущих налогоплательщиков) в их погоне за длинным рублём целесообразнее, чем увеличение численности налогоплательщиков через финансирование не только татарских но и женщин других коренных народов, в удовлетворении их инстинкта продолжения рода (материнства) и их желания создавать семьи?
5. так есть это обоснование? А если есть, то кто и где его создал? А если нет?