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В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек

17:05, 13.03.2019
В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек
Фото: pixabay.com

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

По ее словам, в сфере миграции за прошлый год было оказано почти 70 млн госуслуг, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что правительство обсуждает идею постепенной замены бумажных паспортов россиян на электронные с 2021 года. Затраты на реализацию реформы оцениваются в 114,5 млрд рублей. Осуществить переход планируется к 2024 году.

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