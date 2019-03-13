В 2018 году гражданство России получили около 270 тысяч человек

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, что гражданство РФ в 2018 году приобрели около 270 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.



По ее словам, в сфере миграции за прошлый год было оказано почти 70 млн госуслуг, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что правительство обсуждает идею постепенной замены бумажных паспортов россиян на электронные с 2021 года. Затраты на реализацию реформы оцениваются в 114,5 млрд рублей. Осуществить переход планируется к 2024 году.

